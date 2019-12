Cinque scosse in meno di un’ora, trema la terra tra Caserta e Benevento: scuole evacuate

. Sono in totale 5 le scosse di terremoto registrate in Campania in appena 44 minuti , tra le 9.06 e le 9.52. Tre di queste sono state avvertite nitidamente dalla popolazione e tutte hanno avuto come epicentro San Leucio del Sannio. L’ultimo ha fatto registrare una magnitudo di 3.0, di poco infeiore alle prime due (3.4 alle 9.06 e 3.2 alle 9.08). Registrate solo dai sismografi quella delle 9.10 (epicentro Roccabascerana nell’Avellinese 1.8) e delle 9.15 (epicentro Ceppaloni nel Beneventano, 1.7)

Regionale.A seguito delle due scosse di terremoto registratesi a Benevento e in alcuni comuni della provincia, il sindaco del capoluogo, Clemente Mastella, d’intesa con il prefetto Cappetta e con la Protezione Civile, ha disposto l’immediata chiusura delle scuole e degli edifici pubblici ad eccezione dei servizi e delle strutture emergenziali necessarie per la gestione degli interventi. Per le ore 10,15 è prevista la riunione del Centro Operativo Comunale presso il Comando della Polizia Municipale di Benevento.

Regionale. Pochi minuti fa è stata avvertita una terza scossa di terremoto sempre di entità simile, tra i 3.2 e i 3.7 gradi di magnitudo, nella zona del Beneventano. E’ stata avvertita in diversi Comuni della provincia di Caserta. Molti giurano che sia stata più forte in quanto stavolta avvertita nitidamente e in più punti. Si attendono i dati ufficiali.

Regionale. E’ arrivata anche la conferma ufficiale dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia: in Campania ci sono state due scosse di terremoto questa mattina quasi di pari entità. In entrambe i casi l’epicentro è stato localizzato a San Leucio del Sannio, teatro di diversi episodi tellurici in queste settimane.

La prima scossa ha fatto registrare magnitudo 3.4 ed è avvenuta alle 9.06. La seconda appena due minuti dopo, alle 9.08, e di pari entità: 3.2 di magnitudo. In molti istituti scolastici i ragazzi sono all’esterno, come nel caso dell’Aldo Moro di Montesarchio (nel video), mentre molti genitori stanno andando a prendere i figli a scuola per la paura di nuove scosse.