Ore di ansia per Ciro, il 15enne grave dopo un incidente: raccolta di sangue all'ospedale di Aversa

L’Agro Aversano prega per Ciro, il ragazzo di 15 anni di Casal di Principe rimasto coinvolto in un drammatico incidente. Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri, nella zona di corso Umberto, poi il trasporto all’ospedale di Aversa. La sezione dell’Avis, oggi, ha organizzato una raccolta di sangue per il ragazzo, ricoverato in gravi condizioni al San Giuseppe Moscati di Aversa.

“Come tutti sapete ieri a Casal di Principe c’è stato un bruttissimo incidente. Vede coinvolto un ragazzo giovanissimo, c’è bisogno di tutti voi in particolar modo di chi può donare il gruppo B negativo, 0 negativo. Si chiede a tutti voi di dare una mano, martedì 12 ottobre dalle ore 16 allora 20. Sarà allestito un camper della Avis presso il nostro centro questo ragazzo ha bisogno del nostro aiuto per favore cerchiamo di essere in tanti” fanno sapere gli organizzatori.