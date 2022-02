Operaio napoletano cade dall’impalcatura, Ciro muore dopo 11 giorni di agonia

È venuto a mancare dopo 11 giorni di agonia Ciro Cioffi, l’operaio edile di Casola di Napoli vittima di un incidente sul lavoro lo scorso 9 febbraio. Il 56enne, riporta stabiachannel, è deceduto ieri all’Ospedale del Mare dove era ricoverato.

Ciro cadde da un’altezza di circa due metri mentre lavorava in un cantiere edile. Trasportato prima al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia fu subito trasferito all’ospedale del Mare di Napoli per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Dopo 11 giorni di speranza purtroppo ieri è arrivata la tragica notizia: Ciro non ce l’ha fatta. Sul caso la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo d’inchiesta.