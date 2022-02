Mariagrazia si è svegliata, le prime parole: “La strada è ancora lunga ma meno faticosa”. Le lacrime di nonna Margherita

“Domani sarà il mio onomastico prego la madonna che mi dia la notizia che tu sia uscita dall’ospedale. Noi ti stiamo aspettando devi essere forte. Con la speranza di rivedere il tuo sorriso e la tua voglia d’amare prima possibile siamo tutti con te guerriera”. Queste le parole di Nonna Margherita per la nipote Mariagrazia, nota influencer napoletana che vive a Londra, finita in ospedale in gravi condizioni con problemi cardiaci.

E’ di ieri la notizia che Mariagrazia è uscita dalla terapia intensiva.

“Stamattina mentre aprivo gli occhi sentivo il calore di una mano che già conoscevo, sentivo il profumo della tua pelle, l’odore della mamma. Apro gli occhi dopo questo lungo sonno e tu eri qui accanto a me a tenermi la mano come quando ero una bambina. La strada è ancora lunga, ma è meno faticosa con te al mio fianco”. Scrive così dal St Thomas’ hospital di Londra Maria Grazia Imperatrice, nota influencer napoletana ricoverata d’urgenza per un problema cardiaco negli scorsi giorni e finita in terapia intensiva per un aggravamento delle sue condizioni di salute.

Maria Grazia nelle ultime ore è stata spostata nel reparto di cardiologia, visto il miglioramento del quadro clinico, come confermato anche da “Nonna Margherita”, che ha aggiornato costantemente i tantissimi follower, quasi mezzo milione su Facebook, che seguono la sua pagina e che vedono spesso protagonista sua nipote.

La giovane influencer napoletana che vive e lavora a Londra, era finita in ospedale diversi giorni fa per un problema cardiaco che l’ha costretta al ricovero in una struttura della capitale inglese. Le notizie dei giorni precedenti erano tutt’altro che rassicuranti, con le condizioni della giovane influencer che sembravano in peggioramento.