Lacrime di dolore a Napoli, il Covid si porta via Ciro a 51 anni: lascia moglie e figlio

Momenti di dolore quelli che sta vivendo la comunità di Gragnano per la morte di Ciro Santarpia. L’uomo, che lascia moglie e figlio, è l’ennesima vittima del Covid. Il 51enne – proprietario di un’azienda di materiali elettrici – era ricoverato al Covid Hospital di Boscotrecase. Nel nosocomio, per complicanze dovute al virus, ha perso la vita.

Le dediche

Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti sui social dopo l’apprensione della tragica notizia. “Ogni post che pubblicavo e ogni storia che facevo sui social, mi commentavi sempre e facevi il tifo x me. Mi si è spezzato il cuore”. O ancora: “Ricordo ancora quando nell’89, fosti trasferito da Macomer a Gaeta, lo stupore e la felicità di trovare me, un amico, con cui avere sostegno e condividere una condizione comune. In questa situazione non ti posso ancora accompagnare, magari però, quando sarà il mio momento, destinato dal volere di Dio, spero di trovare te ad accogliermi in quella circostanza. Che il Signore ti accolga con se ed assista la tua famiglia, in questo difficile momento”.