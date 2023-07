Clan Mallardo. Autista di Picardi, faccendiere di Amicone e estorsore: la figura di Francesco Vitiello detto ‘o cavallo

PUBBLICITÀ

Tra i soggetti indagati nell’inchiesta su politica, camorra e cemento a Giugliano c’è Francesco Vitiello detto ‘o cavallo. Noto alle forze dell’ordine per essere stato arrestato dopo un’estorsione a Qualiano, Vitiello viene più volte intercettato e citato nell’ultima ordinanza sul racket a Giugliano. Il suo profilo viene tracciato dal pentito (oggi defunto) Filippo Caracallo: “Francesco Vitiello detto ‘o cavallo è affiliato al clan Maliardo da una decina d’anni. Inizialmente era legato a Picardi Patrizio ed Amicone Giuliano (NON INDAGATI IN QUESTA INCHIESTA), della fazione Selcione. Ho iniziato ad avere più rapporti con lui proprio una decina di anni fa. All’inizio Vitiello era autista del Picardi So che ha aiutato la latitanza i due. Non aveva, in quel periodo, un ruolo che lo esponesse a rischi di arresti, in quanto serviva che non fosse attenzionato dalle forze dell’ordine per poter stare vicino a Picardi e Amicone. Ultimamente, come ho già detto, è molto legato a Cecere Stefano e Quaranta Mario. Ha partecipato alle riunioni in cui venivano organizzati gli omicidi del gruppo delle palazzine”.