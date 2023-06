Coldplay a Napoli, chi è Cristian Giordano: il giovanissimo fan che ha duettato con la band sul palco del Maradona

PUBBLICITÀ

“Mi chiamo Cristian Giordano, ho 16 anni, sono un napoletano doc del Vomero e l’altra sera ho cantato con Chris Martin, al centro dello stadio Maradona, davanti a 45 mila spettatori…” così il fortunato spettatore del concerto della band inglese ha raccontato la sua esperienza.

“Vengo dal sole, posso cantare Everglow con te?”

Un sogno che diventa realtà quello di Cristian Giordano, un giovane aspirante musicista, che ieri, durante il suo primo grande concerto, ha cantato insieme al suo idolo Chris Martin, front man dei Coldplay, davanti ad un Maradona pieno ed illuminato. Era arrivato sotto al palco con un cartello con su scritto “Chris vengo dal sole, posso cantare Everglow con te?” con la speranza che i suoi idoli lo leggessero.

Un sogno che sembrava quasi impossibile, ma Cristian ci ha creduto fino infondo facendolo diventare realtà. Chris Martin ha infatti notato la richiesta del giovane e lo ha invitato a cantare con lui Everglow sul palco. Una scena che emoziona; uno degli artisti più noti della scena musicale internazionale sul palco di uno stadio gremito di fan che duetta con un giovanissimo emergente che ricorderà per sempre quella notte e quelle emozioni.

Il racconto di Cristian

A raccontare l’episodio è lo stesso Cristian: “Sapevo che Chris Martin a ogni concerto chiama sul palco qualcuno a suonare e duettare con lui, così, poiché questo loro tour ha come tema anche quello dello spazio, ho preparato un cartellone con su scritto ‘Chris io vengo dal sole, posso suonare con te Everglow?”. Gliel’ho mostrato durante il pezzo “Viva la vida” ha raccontato.

Continua poi: “Lui mi ha notato sotto il palco, ha letto il cartellone, mi ha sorriso ed a un certo punto mi ha invitato più volte a salire e a raggiungerlo dietro il suo piano, scandendo il mio nome, che è quasi come il suo, accogliendomi con un ‘benvenuto nella band’“. Emozioni anche durante il percorso sul palco: “Ho percorso quei metri che mi dividevano dal suo pianoforte quasi volando, con le gambe e le mani che mi tremavano, inebriato, stordito da mille emozioni, dalla musica, dalle luci, dall’atmosfera magica e dal boato del pubblico presente“.

“Ci siamo seduti entrambi al piano, lui mi ha guardato, mi ha dato l’ok con un sorriso e abbiamo intonato questo brano, questa bellissima ballad, che fa parte dell’album “A head full of dreams” del 2015: avevo la voce strozzata dall’emozione e dalla paura e il cuore in gola che pulsava all’impazzata, proprio come le luci colorate del Maradona. A un certo punto non sentendo niente gli ho detto: “Chris, non sento niente”. Ma lui mi ha risposto di stare tranquillo e andare avanti. È stato incredibile: un giorno spero anch’io di suonare con il mio gruppo su un palco del genere. Ero arrivato fuori dallo stadio alle 6 del mattino da solo, dopo aver pagato 260 euro il biglietto, per un giovane come me un’enormità. Poi, ovviamente, non sono riuscito a chiudere occhio per l’adrenalina. Non dimenticherò mai quella manciata di minuti di magia“.

Chi è Cristian Giordano?

Un’emozione magica ma chi è il fortunato Cristian: “Sono un giovane come tanti che ama la musica, soprattutto quella internazionale, ma anche la classica, il rock: ora sto

virando sul pop moderno di matrice angloamericana. Suono la chitarra, il piano e canto, proprio come Chris Martin. Ho iniziato a suonare il basso a 9 anni e la chitarra a 10. Canto da un anno e mezzo“. Continua poi Cristian: “Frequento il terzo anno del Liceo Linguistico Artemisia Gentileschi di Bagnoli. Ho un gruppo musicale che si chiama M3M con Gabriele Castagna alla batteria, Luca Abbonante al basso e Andrea Sbriglia alla chitarra. Suoniamo pop e anche cover proprio dei Coldplay. Il prossimo anno su tutte le piattaforme uscirà il nostro primo album dal titolo “Dream tonight” che ha come tema proprio un viaggio nello spazio che l’ascoltatore potrà condividere con una persona amata“.