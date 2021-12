Colpo di Natale alle Poste di Cesa, banditi via con i soldi: clienti colti da malore

Rapina alle Poste di Cesa. Due rapinatori sono entrati in azione nel primo pomeriggio di oggi 22 dicembre e, sotto la minaccia delle armi, hanno costretto i dipendenti a farsi consegnare i soldi che avevano nelle casse prima di scappare. Alcune persone presenti all’interno dell’ufficio di via Salvatore Di Giacomo sono state colte da malore. I malviventi sono riusciti a fuggire: non è escluso che all’esterno vi fosse un altro complice ad attenderli. Poi è scattato l’allarme. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno subito acquisito testimonianze e filmati di sorveglianza utili alle indagini. Si è reso necessario anche l’arrivo di un’ambulanza del 118 per assistere alcuni clienti colti da malore dovuto allo spavento subìto.

I banditi hanno aggirato l’ingresso contingentato: un primo soggetto è entrato fingendo di dover effettuare un’operazione, facendosi poi raggiungere dai due complici all’esterno aprendo la porta di emergenza. Una volta dentro il gruppo ha minacciato con armi gli sportellisti, facendosi consegnare il denaro per un valore di circa 2mila euro. Si sono poi dati alla fuga. Lo spavento, però, ha causato il malore per alcuni clienti e una delle operatrici, tanto da rendere necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. E’ il secondo episodio simile in provincia dopo quello di Riardo del 13 dicembre