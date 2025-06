Colpo di scena Napoli, Conte blocca un acquisto praticamente già fatto

PUBBLICITÀ

Così come accaduto per Jonathan David, anche l’acquisto di Zhegrova molto probabilmente salterà: l’attaccante non è tra i preferiti di Antonio Conte, che avrebbe convinto Manna a stoppare una trattativa oramai prossima alla conclusione.

L’attaccante esterno del Lille, seppur apprezzato dal tecnico salentino, non avrebbe quella propensione a ricoprire più ruoli che invece ha un altro giocatore di Ligue 1. All’allenatore campione d’Italia piace da impazzire Kang In Li del Psg: il coreano può infatti essere utilizzato nel tridente di attacco ma anche come mezzala.

