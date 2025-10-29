Colto da arresto cardiaco in farmacia, anziano salvato in extremis dal 118 a Marano

PUBBLICITÀ

Mattinata di grande professionalità e sangue freddo per il personale del 118 impegnato in un drammatico intervento di soccorso a Marano, dove un uomo di 70 anni è stato colpito da arresto cardiaco all’interno della farmacia “San Castrese”.

La macchina dei soccorsi si è attivata in pochi secondi: la centrale operativa ha allertato le postazioni Qualiano Auto e Giugliano 01, mentre l’infermiere di centrale Giuseppe De Fenzo forniva al telefono le istruzioni per le manovre di rianimazione a chi si trovava accanto al paziente.

Quando la prima equipe, quella di Qualiano Auto, è giunta sul posto, ha trovato la farmacista che — seguendo le indicazioni ricevute — stava già praticando il massaggio cardiaco. Gli operatori hanno immediatamente preso in carico la situazione, proseguendo con le manovre rianimatorie.

Poco dopo è arrivata anche l’ambulanza di Giugliano 01: insieme, le due squadre hanno applicato il protocollo ALS (Advanced Life Support), utilizzando l’autopulse, procedendo all’intubazione del paziente e somministrando una scarica con il defibrillatore in seguito alla rilevazione di fibrillazione ventricolare.

Dopo pochi minuti, l’intervento congiunto ha dato i suoi frutti: il paziente ha ripreso il circolo spontaneo, venendo successivamente trasportato in condizioni stabili al pronto soccorso di Giugliano per ulteriori accertamenti.

Un salvataggio frutto di tempestività, coordinamento e competenza, che ancora una volta mette in luce la professionalità e la dedizione degli operatori del 118.