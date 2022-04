Nino D’Angelo torna in concerto in Campania, si esibirà a Napoli e Avellino

Dopo lo strepitoso successo nella sua Napoli lo scorso 9 aprile, Nino D’Angelo fa di nuovo tappa in Campania con “Il poeta che non sa parlare” atteso sabato 30 aprile al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. L’appuntamento, già sold out con oltre un mese di anticipo, è tra gli eventi fuori abbonamento a cura di Anni 60 produzioni nel teatro irpino e sarà l’occasione per ripercorrere con il cantautore napoletano tutta la sua splendida carriera iniziata nel 1976.

“Nel 1982 pubblicai la canzone che mi ha cambiato la vita – spiega D’Angelo – ma questo 2022 è un anno particolare anche perché compirò 65 anni. Sarà dunque l’occasione per festeggiare con il mio pubblico i 40 anni da ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, la canzone che mi ha portato al primo grande successo e, nello stesso tempo, per festeggiare il mio 65esimo compleanno. Ho voglia di dividere finalmente le mie emozioni con la gente ripercorrendo tutta la mia carriera musicale”.

Durante il live l’artista canterà dunque i brani più amati dalla gente, da quelli da ‘caschetto’ (come appunto ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ‘Maledetto treno’) e quelli della successiva svolta musicale (‘Senza giacca e cravatta’ ‘Jesce sole’, ‘O pate’, ‘Brava gente’). Non mancheranno i brani del suo ultimo album ‘Il Poeta che non sa parlare’, uscito lo scorso ottobre, come ‘Voglio parlà sulo d’ammore’, ‘Cattivo penziero’ e ‘Sultanto si perdesse a te’.

Il tour, prodotto dalla Di.Elle.O e distribuito dalla Stefano Francioni, fa parte del triplo progetto de ‘Il Poeta che non sa parlare’, diviso tra l’album e il libro (edito da Baldini+Castoldi) uscito sempre lo scorso ottobre.

Lo spettacolo di Nino D’Angelo chiude, per questa stagione, il calendario degli eventi a cura di Anni 60 produzioni nel teatro irpino all’insegna della musica d’autore, mentre per il prossimo anno è atteso Ermal Meta (il 28 marzo 2023 recupero del 4 aprile 2022). Per accedere allo spettacolo, come da disposizioni governative, è richiesto il Green Pass “Rafforzato”, che potrà essere esibito sia in formato digitale che in formato cartaceo. Si ricorda agli spettatori che è obbligatorio indossare la mascherina FFP2. Lo show avrà inizio alle ore 21.

Dopo la tappa di Avellino, Nino D’Angelo tornerà di nuovo in Campania quest’estate: il grande concerto a Napoli è stato infatti non solo un successo straordinario ma anche l’occasione per l’artista di annunciare la data estiva in città, giovedì 21 luglio, all’Arena Flegrea. Un ritorno già attesissimo: per lo show sono stati infatti già venduti oltre 2mila biglietti. Per info: 089 4688156, www.anni60produzioni.com.