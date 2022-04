Uccise il ladro che entrò in casa dei genitori, avvocato di Napoli condannato a 14 anni di carcere

Francesco Palumbo condannato a 14 anni di carcere. Questa è la decisione della Corta di Assise di Latina per l’avvocato accusato dell’omicidio di Domenico Bardi e del tentato omicidio di Salvatore Quindici. A riportare la notizia è Latina Today. Al professionista concesse le attenuanti generiche essendo incensurato ma, per lui, decretata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale per la durata della pena.

La Corte, presieduta da Francesco Valentini, ha inflitto all’imputato, in quel momento non presente in aula, una pena superiore a quella richiesta dall’accusa. Il pm Simona Gentile in mattinata aveva concluso la sua requisitoria invocando una condanna a dodici anni di carcere. La difesa, rappresentata dai legali Leone Zeppieri e Tommaso Pietrocarlo, aveva chiesto l’assoluzione per mancanza dell’elemento psicologico vale a dire l’assenza della volontà di uccidere.

Bardi e Quindici facevano parte di una banda ‘specializzata’ in furti nelle abitazioni. Nel 2017 sono stati avvistati da Palumbo – grazie ad un sms ricevuto dal sistema di allarme – mentre rubavano nell’abitazione dei genitori in via Palermo. Il professionista è accusato di aver esploso dei colpi di arma da fuoco colpendo a morte Bardi alle spalle mentre scendeva da una scala. E ferendo, inoltre, Quindici che stava fuggendo. Le motivazioni dsella sentenza saranno depositate entro 90 giorni.