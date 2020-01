Conflitto in Iran, allerta nella base americana in Italia: “Distruggete i documenti e le mail”

Scatta l’allerta massima nelle basi militare americane in Italia, la più importante si trova ad Aviano in Friuli. Lunedì scorso la pagina Facebook di Aviano Air Base ha lanciato un messaggio: “Ricordati di stare allerta e attenti — contatta Eagle Eyes a 0434-30-occhi (3937) se osserva un comportamento sospettoso. Ricordati di stare attento e attento — contatta Eagle Eyes a 0434-30-occhi (3937) se osserva un comportamento sospettoso. Assicuratevi che la OPSEC sia una priorità. Trita i documenti, cifrare e-mail e non discutere di operazioni, date o orari al di fuori del lavoro”.

Il 3 gennaio il raid Usa a Baghdad ha colpito il convoglio sul quale viaggiava il generale Soleimani. Il presidente Donald Trump ha impartito l’ordine di uccidere il militare iraniano con un missile da un drone fuori dall’aeroporto di Baghdad.

IL POST