Nasce a Giugliano la chiesa evangelica Connect con sede in via Verdi 73.

Una chiesa il cui motto fondativo è: ‘connessi a Dio, connessi a te‘.

La loro opera di evangelizzazione, le iniziative sociali, i lavori al fianco dei giovani e degli adolescenti sono da sempre attività costanti che tale comunità profonde per migliorare la vita sociale e religiosa della comunità giuglianese.

L’impegno della chiesa Connect sarà così maggiormente organizzato e meglio strutturato anche nell’opera di diffusione del Vangelo.

La chiesa avrà come pastori Vincenzo Abbate e sua moglie Numa insieme ad un team pastorale e a tanti volontari pronti a far crescere l’opera, il loro operato sarà connesso alla alla chiesa di Modugno del pastore Mirko Ronchi e ad una serie di chiese del Canada del network Eleviva.

Il 27 giugno presso la sede giuglianese si terranno le celebrazioni dei primi riti battesimali per i nuovi membri della chiesa Connect.