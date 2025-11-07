Consiglio di Stato esclude lista Fico ad Avellino, Fdi: “Che figuraccia”

PUBBLICITÀ

I magistrati della V Sezione del Consiglio di Stato hanno confermato la decisione del Tar di Salerno, respingendo i due ricorsi presentati dai candidati della lista “Roberto Fico Presidente”. Di conseguenza, alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre la lista collegata al candidato presidente del centrosinistra non sarà presente nel collegio irpino.

Dura la reazione di Fratelli d’Italia dopo la sentenza.

«È conclamata l’incapacità di Fico e dei suoi che non sanno neanche presentare le liste. Oggi il Consiglio di Stato ha definitivamente detto che in provincia di Avellino non ci sarà la lista Fico Presidente. Cala il sipario, è una enorme figuraccia per chi si propone di governare la Campania. Se non sanno presentare una semplice lista, figuriamoci il resto», ha dichiarato il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

