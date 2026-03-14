Conte a DAZN: “Io a Napoli sto bene, a fine anno faremo delle valutazioni”

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Nel pre gara di Napoli-Lecce, il tecnico azzurro Antonio Conte si è concesso ai microfoni di DAZN.

Le parole di Conte nel pre gara

“Stiamo recuperando calciatori che sono stati assenti per tanto tempo. Però è inevitabile vedere come sono tornati essendo loro stati fermi per molto tempo. Devo essere bravo io a gestire i minutaggi dei ragazzi. Quello che dico sempre a loro è che in queste ultime dieci gare abbiamo un mini torneo dove ci si gioca per i posti Champions, Europa League e Conference League. Dovremmo essere bravi”. Così il tecnico leccese sul momento azzurro.

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“Abbiamo perso un elemento fondamentale come Di Lorenzo e lui assieme a Mazzocchi possono fare i terzini nella linea a 4 di difesa. Adesso mancano 10 partite e buttare un’altra volta tutte le certezze che ci sono potrebbe essere pericoloso e dannoso per noi”. Continua così Antonio Conte.

In ultimo Conte afferma: “Io quando sono arrivato a Napoli ho firmato un contratto di 3 anni. Ogni anno pero ci sediamo col presidente e facciamo delle valutazioni che faremo anche quest’anno a fine stagione in maniera molto serena. Tutti sanno benissimo che io qui sto bene e mi trovo bene e al tempo stesso è giusto capire se continuare questo progetto assieme”.