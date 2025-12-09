PUBBLICITÀ

“Ci vediamo presto, dai”. Lo ha detto questa mattina Romelu Lukaku salutando i giornalisti a cui è stata aperta la prima parte dell’allenamenti verso il match di domani in Champions League contro il Benfica.

Conte e il Napoli sorridono, Lukaku torna ad allenarsi: “Ci vediamo presto”

Lukaku è entrato in campo di corsa e ha cominciato il suo allenamento a margine giocando anche il pallone e provando dei tiri in porta.

L’attaccante belga si è poi fermato in campo a parlare con Antonio Conte. Il 32enne si era infortunato in estate nel ritiro precampionato, subendo una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra.

A questo punto il rientro si avvicina e Lukaku dovrebbe andare in Arabia Saudita con il Napoli per la Supercoppa italiana che inizia il 18 dicembre contro il Milan in semifinale, sperando di poter cominciare a giocare qualche minuto.

Lukaku torna: e ora che succede con Lucca?

Con il rientro, ormai prossimo, di Romelu Lukaku, rischia di complicarsi ulteriormente l’avventura napoletana di Lorenzo Lucca. L’attaccante, arrivato in estate dall’Udinese per ben 35 milioni di euro tra prestito e riscatto, ha collezionato 16 presenze tra tutte le competizioni (la maggior parte delle quali corrispondenti a pochi minuti per partita) e 2 gol (di cui uno in Coppa Italia lo scorso mercoledì contro il Cagliari): ora lo spazio in rosa per lui rischia di ridursi ancora di più, dato che finirebbe per diventare il terzo attaccante nelle gerarchie alle spalle di Hojlund e, appunto, Lukaku.

Occhio, quindi, al mercato invernale: Lucca potrebbe essere sacrificato a fronte di una buona offerta che possa ricoprire almeno in parte l’esosa spesa estiva per strapparlo alla concorrenza, e reinvestire quei soldi per rinforzare il centrocampo.

L’attaccante torinese sarebbe già finito nel mirino di Milan e Roma: per i rossoneri l’acquisto di un attaccante è legato all’uscita di Santi Gimenez. Nei giorni scorsi l’agente del messicano, Rafaela Pimenta, ha escluso il trasferimento del giocatore, ma vedremo se il Milan forzerà la sua uscita o forzerà l’arrivo di un altro attaccante da mettere a disposizione di Allegri. In quanto alla Roma, invece, l’arrivo di un nuovo attaccante sarà legato alla partenza, ad oggi assai probabile, di Evan Ferguson, arrivato dal Brighton con tanto fermento ma che fin qui ha deluso le aspettative. Sul taccuino del ds giallorosso Massara ci sarebbero già i nomi di Zirkzee, Scamacca e Kalimuendo, ma non è da escludere un inserimento per l’attaccante attualmente in forza al Napoli.