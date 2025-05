Conte resta e pensa al 4-2-fantasia: un Napoli di big per continuare a vincere

PUBBLICITÀ

Antonio Conte ed il Napoli hanno scelto di continuare insieme, è dunque passata la linea di Aurelio De Laurentiis che, all’indomani della conquista dello scudetto, ha iniziato a lavorare ai fianchi del tecnico salentino.

Idee e programmi chiari che hanno convinto (insieme ad un ritocco dell’ingaggio) l’ex ct della Nazionale, che ha chiarito di voler avere a disposizione una rosa profonda e di qualità per difendere lo scudetto e ben figurare in Europa.

PUBBLICITÀ

Antonio Conte potrebbe scegliere di rispolverare il modulo che lo aveva visto muovere i primi passi da allenatore, quel 4-2-4 che tanto bene fece a Bari e che ripropose nei primi mesi a Torino prima di virare sulla difesa a 3.

Ne è già al corrente Giovanni Manna che sulle indicazioni del leccese si sta muovendo sul mercato internazionale, tenendo sotto gli occhi anche le occasioni provenienti dalla Serie A.

Bisognerà prima risolvere la grana portiere con la questione riguardante il prolungamento del contratto di Alex Meret che è divenuta una telenovela.

Conte ripartirebbe volentieri dal portiere degli ultimi 2 scudetti, ma se non dovesse arrivare la fumata bianca nella prima decade di giugno, il Napoli dirotterebbe le sue attenzioni su Svilar e Milinkovic Savic. Entrambi gli estremi difensori hanno il gradimento del tecnico azzurro con quello della Roma leggermente più avanti nelle preferenze.

Forti interrogativi anche per il ruolo di secondo portiere con Alex Scuffet che difficilmente sarà riscattato. Impossibile il rientro di Caprile, da non escludere una soluzione estera. Il reparto sarà completato ancora una volta da Nikita Contini, a meno che quest’ultimo non deciderà di andare a giocare in B.

Sono al momento 5 i centrali, ma soltanto 3 faranno parte della rosa per la stagione 25/26. Intoccabile Buongiorno, così come Rrahmani che, nonostante le offerte ricevute da Germania e Turchia, pare intenzionato a restare, così come Juan Jesus che a breve firmerà il nuovo contratto.

Andranno in prestito il neo acquisto Luca Marianucci (per lui ci sono richieste da 5 squadre di A) e Rafa Marin, che piace ancora al Como, ma che preferirebbe tornare in Spagna. Per il quarto centrale i nomi più quotati sono quelli di Solet dell’Udinese e Boukema del Bologna. Non dovrebbe cambiare nulla sulla fascia sinistra con Spinazzola e Olivera che viaggiano verso la conferma, mentre dovrebbe essere acquistato un terzino destro di spessore in grado di far rifiatare il capitano Di Lorenzo. Mazzocchi potrebbe, invece, restare come jolly, essendo capace di giocare su entrambi gli out, sempre che si riesca a trovare una quadra sulle liste.

In mediana saluterà Frank Anguissa, cercato in Premier ma attratto dalle sirene e dai petroldollari arabi. L’eroe dello scudetto Scott McTominay potrebbe, invece, giocare di fianco a Lobotka (per il quale si sono informate timidamente Barcellona e Atletico Madrid), arretrando così il raggio di azione, quanto meno in fase di impostazione. Certo di restare anche Billy Gilmour, così come è certo che arriverà un altro centrocampista.

In attacco ci sarà ancora una volta Romelu Lukaku, mentre il partente Simeone sarà sostituito da una punta di peso. A Conte non dispiacciono Lucca (Parma) e Bonny (Parma), ma accoglierebbe a braccia aperte Kean, che può lasciare Firenze per poco più di 50 milioni di euro. In uscita dallo Sporting di Lisbona ci sarebbe anche la scarpa d’oro Gyokeres, ma al momento non è nulla più che un nome nel registro note dello smartphone del direttore sportivo dei partenopei.

Il trequartista puro (o seconda punta, a seconda se voglia parlare di 4-2-3-1 o 4-2-4) sarà Kevin De Bruyne per il quale potrebbe arrivare l’ufficialità già nei prossimi giorni. Scelto già l’alter ego del 34enne: sarà Giacomo Raspadori. Jack è consapevole che il campione belga non possa giocare tutte le gare e così accetterebbe di buon grado il ruolo di vice KDB.

A destra si giocheranno una maglia (anche a seconda dell’avversario) i campioni d’Italia David Neres e Matteo Politano, mentre sarà completamente rinnovata la fascia sinistra. Zhegrova del Lille ha già un accordo con il Napoli, ma attende ancora le mosse del PSG prima di mettere nero su bianco con ADL. Sempre sullo stesso out potrebbe agire Federico Chiesa che, dopo il rifiuto nel mercato estivo, verrebbe a piedi all’ombra del Vesuvio per rilanciare la sua carriera dopo l’anno (ed il titolo) da comparsa al Liverpool: occhio anche a Lookman in uscita dell’Atalanta.

PUBBLICITÀ