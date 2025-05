Conte vuole un Napoli fantasia, oltre a De Bruyne piace anche Lookman

PUBBLICITÀ

Sarà un Napoli più votato all’attacco quello scenderà in campo con lo scudetto sul petto nella prossima stagione. Antonio Conte vuole una batteria di esterni offensivi e di trequartisti in grado di giocare sia in un 4-3-3 che in un più offensivo 4-2-3-1.

Con gli azzurri votati ad offendere, il trequartista sarà Kevin De Bruyne per il quale potrebbe arrivare l’ufficialità già nei prossimi giorni.

Scelto già l’alter ego del 34enne: sarà Giacomo Raspadori. Jack è consapevole che il campione belga non possa giocare tutte le gare e così accetterebbe di buon grado il ruolo di vice KDB. Con 50 partite da giocare Raspadori troverà di sicuro il suo spazio, così come accaduto anche quest’anno, quando nel momento più delicato della stagione è risultato decisivo per la conquista del quarto scudetto.

PUBBLICITÀ

A destra si giocheranno una maglia (anche a seconda dell’avversario) i campioni d’Italia David Neres e Matteo Politano, mentre sarà completamente rinnovata la fascia sinistra, sempre che Conte non voglia utilizzare il brasiliano ancora sulla corsia mancina. Zhegrova del Lille ha già un accordo con il Napoli, ma attende ancora le mosse del PSG prima di mettere nero su bianco con ADL. Sempre sulla fascia potrebbe agire Federico Chiesa che, dopo il rifiuto nel mercato estivo, verrebbe a piedi all’ombra del Vesuvio per rilanciare la sua carriera dopo l’anno (ed il titolo) da comparsa al Liverpool: occhio anche a Lookman in uscita dell’Atalanta e a Lee Kang In del Psg che piace da tempo al direttore sportivo Giovanni Manna.

PUBBLICITÀ