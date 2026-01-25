Continua l’emergenza: La formazione anti-Juventus

PUBBLICITÀ

Non sembra esserci tregua per le emergenze lato Napoli. La sfida contro Spalletti è un ostacolo complicato a questo punto della stagione.

Le formazioni ufficiali

Dopo le uscite di Lorenzo Lucca e Noa Lang, rispettivamente al Nottingham Forest e al Galatasaray, Antonio Conte può contare sempre su meno calciatori di movimento per le uscite del suo Napoli.

La storia degli infortuni non sembra finire, addirittura anche Milinkovic-Savic colpito, il portiere serbo non difenderà i pali degli azzurri in questa trasferta a Torino.

PUBBLICITÀ

Una buona notizia in casa Napoli però c’è, Giovane Santana è tra i disponibili per la partita, aiuterà la squadra a partita in corso.

Napoli (3-4-3): Meret; Di Lorenzo; Buongiorno; Juan Jesus; Gutierrez; Lobotka; McTominay; Spinazzola; Vergara; Hojlund; Elmas

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu; Bremer; Kelly; Cambiaso; Locatelli; Thuram; Conceicao; McKennie; Yildiz; David

I due fuori rosa

Ad aggiungersi ai (già parecchi) indisponibili per infortunio, Antonio Conte ha deciso di mettere fuori rosa due calciatori di movimento.

Le vittime sono Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino, entrambi assistiti di Mario Giuffredi.

Secondo Giuffredi, Antonio Conte non sta gestendo al meglio i suoi calciatori:

“Conte deve decidere se Marianucci e Ambrosino sono giocatori da Napoli… se lo sono allora deve avere coraggio di metterli in campo, non uno spezzone ogni dieci anni… Non deve tenerli in ostaggio,. Marianucci ha giocato 118 minuti in Serie A, Ambrosino 90. Il suo ragionamento non sta né in cielo né in terra”.

Parole molto dirette di Giuffredi che giudicano l’operato di mister Conte.

L’allenatore salentino, nonostante la situazione da ‘codice rosso’ ha deciso con il pugno fermo di mettere i due giovani fuori rosa.

Entrambi sembravano poter essere potenziali vendite per questa finestra di mercato invernale. La società poi ha preferito far uscire Lucca e Lang. Le cessioni di questi ultimi due sono sicuramente più remunerative, la situazione ‘saldo zero’ del Napoli non sta sorridendo al mercato azzurro.