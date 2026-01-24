PUBBLICITÀ
Allarme Napoli in vista della Juve, risentimento per Milinkovic-Savic

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Un altro problema per il Napoli. Le condizioni di Milinkovic-Savic non sono al meglio e per la sfida contro la Juventus potrebbe esserci il ritorno di Alex Meret da titolare. Il portiere ha recuperato dai problemi alla spalla ed è regolarmente a disposizione.

Restano da capire con attenzione i problemi di Milinkovic-Savic, che avrebbe accusato un risentimento muscolare. Il portiere potrebbe stringere i denti ma, in caso di forfait, resterebbe in dubbio non solo per la Juve, ma anche per la partita di Champions League contro il Chelsea.

Si candida a tornare titolare, quindi, Alex Meret. La sua ultima partita da titolare risale al 28 settembre 2025, nella sconfitta in trasferta con il Milan a San Siro per 2-1. Poi due panchine di fila contro Genoa e Torino prima dell’infortunio al metatarso. Il ritorno in panchina con Lazio, Verona e Inter e poi il problema alla spalla. Adesso, la possibilità di tornare titolare in una super sfida è concreta.

Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

