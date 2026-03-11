PUBBLICITÀ
Controlli a Giugliano, identificate 160 persone: un uomo nei guai

Redazione Internapoli
Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato sul territorio di Giugliano in Campania nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità disposte dalla Questura di Napoli.
Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Giugliano – Villaricca, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio mirato di controllo del territorio.

I numeri dell’operazione

Nel corso delle verifiche sono state identificate 160 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, mentre sono stati controllati 82 veicoli.
Gli agenti hanno inoltre sottoposto a sequestro amministrativo un veicolo e contestato tre violazioni del Codice della Strada per:
•guida con patente scaduta
•mancata copertura assicurativa
•mancata esibizione dei documenti di circolazione

Denuncia per guida senza patente

Nel corso dei controlli i poliziotti hanno anche ritirato una patente di guida e denunciato una persona per guida senza patente, trattandosi di violazione reiterata nel biennio.
L’attività rientra nel piano di intensificazione dei controlli sul territorio dell’area nord della provincia di Napoli, con servizi straordinari che proseguiranno anche nei prossimi giorni.
