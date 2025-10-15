PUBBLICITÀ
Controlli al campo rom di Giugliano, auto senza assicurazione e cumuli di rifiuti in fiamme

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Le pattuglie dei Carabinieri di Giugliano in Campania hanno illuminato di blu l’alba del campo rom di via Carrafiello. Con loro anche i militari del nucleo forestale di Napoli e Pozzuoli, del NIpaaf e del Noe.

In campo anche la polizia locale, assistenti sociali del comune e tecnici dell’Enel.

Un dispositivo di controllo importante, votato al contrasto dei reati ambientali.
Durante il servizio sono stati rilevati e sequestrati 300 metri cubi di rifiuti metallici e 270 di rifiuti indifferenziati, alcuni in fiamme. Una seria minaccia all’ambiente circostante e alla salute di chi vive nell’area.

13 le persone denunciate per invasione di terreni, tutti insediati abusivamente.
Dei 37 veicoli censiti nel campo, 11 sono stati sequestrati per svariate violazioni del codice della strada.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

