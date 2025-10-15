PUBBLICITÀ

Le pattuglie dei Carabinieri di Giugliano in Campania hanno illuminato di blu l’alba del campo rom di via Carrafiello. Con loro anche i militari del nucleo forestale di Napoli e Pozzuoli, del NIpaaf e del Noe.

In campo anche la polizia locale, assistenti sociali del comune e tecnici dell’Enel.

Controlli al campo rom di Giugliano, auto senza assicurazione e cumuli di rifiuti in fiamme

Un dispositivo di controllo importante, votato al contrasto dei reati ambientali.

Durante il servizio sono stati rilevati e sequestrati 300 metri cubi di rifiuti metallici e 270 di rifiuti indifferenziati, alcuni in fiamme. Una seria minaccia all’ambiente circostante e alla salute di chi vive nell’area.

13 le persone denunciate per invasione di terreni, tutti insediati abusivamente.

Dei 37 veicoli censiti nel campo, 11 sono stati sequestrati per svariate violazioni del codice della strada.