PUBBLICITÀ
HomeCronacaControlli dopo le corse clandestine fuori al Maradona, identificate 500 persone: un...
CronacaCronaca locale

Controlli dopo le corse clandestine fuori al Maradona, identificate 500 persone: un arresto

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Controlli dopo le corse clandestine fuori al Maradona, identificate 500 persone: un arresto
Controlli dopo le corse clandestine fuori al Maradona, identificate 500 persone: un arresto
PUBBLICITÀ

Proseguono i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli volti anche al contrasto delle condotte illecite verificatesi nella zona antistante lo stadio “Maradona”, ed in particolare nelle aree parcheggio che circondano la struttura sportiva teatro di fenomeni di devianza giovanile.

Nello specifico, nello scorso fine settimana, gli agenti dell’UfficioPrevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno identificato 500 persone, di cui 120 con precedenti di polizia, controllato 170 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e 2 a fermo amministrativo.

PUBBLICITÀ

Inoltre, nel corso dell’attività sono state contestate 4 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, per mancato uso del casco protettivo e mancata copertura assicurativa. Infine, gli operatori hanno denunciato una persona per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere mentre, un’altra è stata tratta in arresto per rapina.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati