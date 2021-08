Controlli Green Pass sul lungomare di Napoli, 67 ristoranti e negozi ispezionati: scattano le sanzioni

Nello scorso weekend gli Agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti alla U.O. Chiaia hanno effettuato numerosi controlli sull’intero territorio cittadino, con particolare attenzione alle zone della Movida. Gli operatori hanno effettuato un’attività capillare di prevenzione e contrasto in relazione al rispetto della direttive previste per il contenimento epidemiologico Covid-19. Gli agenti hanno controllato numerosi esercizi commerciali per verificare il rispetto delle norme, in particolare sull’uso della mascherina e sul possesso dei Green Pass.

Gli esercizi commerciali e di vicinato controllati dal personale della Polizia Locale sono stati 67, con 26 persone controllate per il rispetto delle norme previste per il contenimento epidemiologico Covid-19 (mascherina, distanziamento e controllo da parte dei titolari all’interno di attività commerciali del Green Pass).

Durante i controlli nella zona cosiddetta dei “Baretti”, del Lungomare, di Santa Lucia, Posillipo, via Medina, Viale Augusto e Via G. Cesare sono state irrogate le seguenti sanzioni:

-3 sanzioni per mancato controllo del Green Pass;

-8 sanzioni ad esercizi commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico