Controlli sulla Circumvallazione esterna tra Giugliano e Villaricca, nel mirino noti bar e attività commerciali

Operazione in corso da questa mattina sulla Circumvallazione esterna di polizia metropolitana e carabinieri. Nello specifico i militari della Compagnia di Marano, gli agenti della polizia stanno eseguendo controlli in diverse attività commerciali tra Giugliano e Villaricca. All’operazione stanno partecipando anche la guardia di finanza di Giugliano, ispettorato del lavoro ed i Nas. In particolar modo nel mirino è finito il bar ‘Mya’, luogo di incontro della movida dell’area giuglianese. Sono in corso una serie di accertamenti per quanto riguarda l’area esterna del noto bar.

Controlli in corso anche in alcune Rsa e sale giochi del territorio. Si tratta di un’operazione interforze per il ripristino della legalità sul territorio. In totale è stata riscontrata la presenza di 10 lavoratori in nero e 5 irregolari.

Attività interforze nei comuni a nord di Napoli. Polizia Metropolitana, Carabinieri della Compagnia di Marano, il NIL e NAS e il Gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano stamattina sono scesi in campo per una massiccia attività interforze in territori dell’area nord, soprattutto a Villaricca e mirata al controllo del territorio e al ripristino della legalità. Numerosi controlli alle attività commerciali ( tra cui bar) e alle attività produttive.

Tre i sequestri effettuati per mancate autorizzazioni ambientali e numerosi reati contro l’ambiente. Controlli effettuati anche alle RSA, in una sono stati rilevati e contestati diversi illeciti. Anche le sale giochi sotto la lente di ingrandimento delle forze in campo, denunciati i gestori. Complessivamente decine le persone deferite all’autorità Giudiziaria. Sequestri anche per mancate demolizioni precedentemente soggette a provvedimenti di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi.