Cooper Noriega, la star di TikTok trovata senza vita: il giorno prima scriveva “Non morirò giovane”

Cooper Noriega, modello e star di TikTok, è stato trovato morto nel parcheggio di un centro commerciale a Los Angeles nella serata di giovedì. Aveva 19 anni e sul social cinese era seguito da 1.7 milioni di persone. Proprio su TikTok, poche ore prima del decesso, Cooper aveva pubblicato uno video accompagnato da una strana didascalia: «Chi altro pensa che morirà giovane?». Non è chiaro, al momento, se ci sia un collegamento fra il filmato e la morte del 19enne.

Secondo il sito americano Tmz, un passante ha trovato il ragazzo privo di sensi nel parcheggio di un centro commerciale poco fuori Los Angeles e ha immediatamente chiamato i soccorsi. I paramedici, tuttavia, non sono riusciti a evitarne il decesso. Cooper Noriega non presentava segni di violenza sul corpo e non era giunto lì con la propria auto. È stata disposta un’autopsia.

Il 5 giugno Cooper aveva creato un gruppo Discord per discutere di salute mentale. Nella sua biografia, Cooper scriveva: «Ho lottato con la dipendenza da quando avevo 9 anni, si potrebbe pensare che sia pazzesco, ma questa è la vita che mi è stata data. Vorrei usare la mia influenza per creare uno spazio basato sulla diffusione della consapevolezza e sulla normalizzazione del parlare di malattie mentali». Ha scritto inoltre che il suo sogno era quello di aprire la sua struttura di riabilitazione per coloro che hanno lottato come lui. «Una delle tante cose che ho imparato mentre lottavo con la dipendenza è che circondarti di persone negative ti farà solo cadere», affermava Cooper. «Per questo motivo, Discord ha lo scopo di riunirci tutti e creare uno spazio sicuro in cui le persone possono sfogarsi e aiutare gli altri nei loro momenti difficili».