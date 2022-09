“Correte, stanno sparando”. La camorra non si ferma a Napoli, esplosi colpi di pistola a Fuorigrotta

Questa notte verso le 3 nel quartiere Fuorigrotta i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli sono intervenuti – allertati dal 112 – in via Candia all’altezza del civico 53 per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco.

Sul posto venivano rinvenuti e sequestrati 2 bossoli a salve. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Bagnoli.

Camorra a Napoli, il parroco di Fuorigrotta: «Clan padroni della zona, qui più forti dello Stato»

«In questo momento c’è bisogno di un controllo che la criminalità sul quartiere ha e lo Stato no. Bisogna quindi riprendere il controllo attraverso gli strumenti che si hanno a disposizione, tra cui la presenza delle forze dell’ordine». Lo sfogo è di don Fabio De Luca, parroco della chiesa di San Vitale a Fuorigrotta, dove è stato presentato il Comitato di liberazione dalla camorra Area ovest. Le parole del sacerdote gettano una ulteriore luce sull’emergenza che già da un anno sta vivendo il quartiere: «C’è la necessità della videosorveglianza per un maggiore controllo del territorio», ha detto. Ma accanto all’aspetto più strettamente legato alla sicurezza, don Fabio ha posto l’accento su quello educativo definendolo «primario». Alla presentazione oltre a padre De Luca e a don Pasquale Di Giglio della parrocchia del Buon Pastore, sono intervenuti il senatore Sandro Ruotolo, Salvatore Palumbo, presidente Associazione Commercianti Fuorigrotta e tanti rappresentanti di associazioni e istituzioni, tra cui Cittadinanza Attiva, Madonna Assunta, Casa del contemporaneo, Centro di produzione teatrale, Fuorigrotta Solidale, Masseria Antonio Esposito Ferraioli, Cooperativa sociale Ifocs, Spazio Smile, Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica, Costanza Boccardi, Diego Civitillo, Antonella Cammardella, Nino Daniele e la presidente del Consiglio comunale Enza Amato, che ha annunciato la vicinanza dell’Amministrazione alla nuova realtà.