‘Corso Campano’, buche e disagi sulla strada tra Qualiano e Villaricca: «Nessuno interviene da più di un mese»

Versa in condizioni sicuramente non ottimali la strada di ‘Corso Campano‘ all’altezza della Farmacia Comunale tra Qualiano e Villaricca. Lungo la carreggiata, infatti, da oltre un mese ci sono buche che, oltre a mettere in pericolo automobilisti, motociclisti e ciclisti, danneggiano quotidianamente i mezzi che transitano in zona.

Non sono poche, infatti, le segnalazioni dei cittadini sulla strada ‘colabrodo’ che collega Giugliano, Qualiano e Villaricca. Il pericolo cresce, però, di sera: oltre alle auto che finiscono per danneggiarsi, anche i centauri devono prestare molta attenzione mentre transitano in zona. Alcune vetture, inoltre, per scongiurare guasti e rotture, invadono il senso di marcia opposto causando ritardi alla circolazione del traffico.

Lo sfogo dei residenti

«Ho preso quella buca in tarda notte ed ho fulminato un faro dovuto al forte impatto. Per fortuna non ci sono stati altri danni. È veramente una vergogna che un corso principale cosi altamente trafficato debba restare abbandonato a sé stesso senza che nessuna autorità intervenga», è lo sfogo di uno dei residenti che, tutti i giorni, sono costretti a subire i disagi del traffico e soprattutto rischiano di danneggiare i loro mezzi. Poi conclude: «Io ho danneggiato la mia autovettura con la rottura di un faro. Ma se a prendere quella buca è un motociclista cosa può succedere?”.