Picchiata e rapinata dall’ex e costretta a ritirare la denuncia, arrestato 33enne di Sant’Antimo

Ennesimo caso di violenza di genere a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Una donna è stata costretta dal suo ex a ritirare una denuncia contro di lui. Lei riesce comunque a trovare la forza di denunciarlo nuovamente e confessare tutte le violenze subite ai carabinieri dopo essere stata picchiata e rapinata.

Ennesimo atto di violenza di genere: costretta a ritirare a denuncia ma poi racconta tutto ai carabinieri

Nemmeno un divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale di Napoli aveva fermato l’ex della donna dal continuarla a perseguitarla. A settembre 2022, infatti, la 32enne di Aversa (in provincia di Caserta) decide di denunciare il fidanzato violento, un 33enne di Sant’Antimo, e si reca per ben due volte dai Carabinieri di Grumo Nevano. Di qui la decisione del Tribunale del divieto di avvicinamento. Ma non l’uomo non dà comunque tregua alla donna. Anzi, lui la costringe a ritirare le accuse: si recano insieme dai carabinieri. I militari, insospettiti, convocano nuovamente la donna in caserma il giorno seguente. La 32enne si presenta accompagnata dall’ormai ex fidanzato e con il volto tumefatto.

I carabinieri riescono però a separare i due. Appena si trova da sola con i militari, la donna scoppia in lacrime e confessa quanto avvenuto la sera precedente. La sera prima l’uomo aveva aspettato la fine del suo turno lavorativo e l’aveva portata in una casa di Mondragone. Le aveva, poi, sottratto il cellullare e l‘aveva picchiata.

L’intervento da parte delle autorità

I carabinieri ascoltano il racconto agghiacciante della donna e poi arrestano subito il 33enne, ora dietro le sbarre del carcere di Poggioreale.

L’uomo risponderà di violazione del divieto di avvicinamento, atti persecutori e rapina. Inoltre, per la donna 2 giorni di prognosi per le lesioni riportate.