Aversa regina del Lotto, vinti oltre 220mila euro grazie al terno fortunato

Aversa è stata la protagonista assoluta dell’ultima estrazione del Lotto. Ben sei delle dieci vincite più alte del concorso di ieri sera, sono state infatti centrate nella città campana.

In totale – segnala Agimeg – questi premi hanno fruttato a dei fortunati giocatori di Aversa oltre 220.000 euro.

Aversa regina del Lotto, vinti oltre 220mila euro grazie a sei terni

La particolarità sta anche nel fatto che tutte le vincite fanno riferimento allo stesso terno, vale a dire 26-35-87 giocato sulla ruota di Napoli. Le prime quattro vincite più alte al Lotto sono state tutte di 45.000 euro e frutto di altrettante giocate da 10 euro solo sulla sorte del terno secco. Le vincite – sottolinea Agimeg – sono state centrate nelle ricevitorie di viale Europa, via Plebiscito, piazza Trieste e Trento e via Di Giacomo Salvatore ad Aversa.

Altri due premi da 23.750 sono stati ottenuti con giocate sempre da 10 euro, ma equamente suddivise tra le sorti di ambo e terno. Le vincite sono state centrate nelle ricevitorie di viale Europa e di via Di Giacomo Salvatore.

Da segnalare un’altra vincita, sempre da 23.750 e sempre sullo stesso terno su Napoli, ma centrata a Teverola, altra località in provincia di Caserta.

