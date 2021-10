Oggi in Campania sono stati registrati 340 positivi al covid ma si è registrato un importante calo dei ricoveri in degenza, infatti, rispetto a ieri hanno lasciato l’ospedale 16 persone. Inoltre un paziente ha lasciato il reparto di terapia intensiva.

POSITIVI COVID E DECEDUTI

Positivi del giorno: 340

Test: 23.124

Deceduti: 1

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 15

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 173

I DATI SULLE VACCINAZIONI

Si comunicano i dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 16.30 di oggi, quando, in Campania, sono stati superati gli 8 milioni di dosi somministrate.

Complessivamente al momento sono stati vaccinati con la prima dose 4.223.018 cittadini. Di questi 3.697.104 hanno completato la vaccinazione con la seconda dose. Sono invece 79.937 le terze dosi.

Le somministrazioni effettuate sono state finora in totale: 8.000.059 In Campania è stata raggiunta la soglia dell’80% di vaccinati con ciclo completo pari a 4.083.236.

De Luca contro i no-Green Pass: “Pagatevi il tampone, il vaccino è gratis”

Ieri il Presidente della Regione Campania ha tenuto la consueta diretta Facebook. Vincenzo De Luca ha affrontato i temi dell’emergenza covid e dell’entrata in vigore della certificazione vaccinale. “ Un anno fa prendevamo provvedimenti per chiudere le attività commerciali, furono settimane pesanti di grande preoccupazioni. Restano aperte grazie alle vaccinazioni. Siamo ad un passo dal superamento dell’epidemia covid a patto che i no-vax e i no-green pass producano una nuova stagione del contagio. Dopo 80 milioni di somministrazioni di vaccino non è successo niente. La libertà di diffondere il virus non è concessa: i non vaccinati presentano sintomatologie 10 volte superiori al momento del contagio. Perché deve pagare lo Stato il tampone se ti offre l’opportunità di vaccinarti gratuitamente? I tuoi sfizi e le fisime te le paghi. Noi abbiamo sospeso 17 dipendenti dell’Asl Napoli 1.“, dichiara De Luca.