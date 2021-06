Chiude il reparto Covid all'ospedale di Caserta, il video virale dell'infermiera su TikTok

Il Covid Center dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha finalmente chiuso i battenti. E lo spegnimento delle luci è stato immortalato in un video che, in pochissimo tempo, è diventato virale dopo la pubblicazione su TikTok da parte di una infermiera. “Dopo quattordici mesi di sudore, lacrime, paura, angoscia, dolore e sconforto, oggi non ci sembra vero. Non ci crediamo ancora. Non sappiamo se siamo riusciti a scrivere definitivamente la parola fine, ma per ora stop Covid”, ha scritto l’operatrice sanitaria sulla piattaforma social in allegato alle immagini.

Cala l’indice di contagio in Campania, la seconda ondata covid perde potenza

Cala l’indice di contagio in Campania, valore più basso della 2nda ondata covid. L’Unità di Cristi regionale ha diffuso i dati del bollettino ordinario. Oggi i positivi sono stati 257 di cui 198 asintomatici e 59 sintomatici. Questi due dati si riferiscono ai 10.402 tamponi molecolari. Quelli antigenici sono stati 4192.

Oggi i deceduti registrati sono stati 20, 8 nelle ultime 48 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Oggi i guariti sono stati 782.