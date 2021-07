Tre componenti della stessa famiglia di Torre del Greco, due genitori e la figlia di 58 anni, hanno perso la vita stroncati dal Covid. Tutti, purtroppo, sono stati stroncati dal Covid in soli 8 giorni. A confermare la notizia il direttore sanitario dell’Asl Napoli 3 Sud, Gaetano D’Onofrio.

«Non erano vaccinati in quanto – vado a memoria ma ritengo di ricordare bene – non avevano proprio chiesto di essere vaccinati». La famiglia risiedeva a Boscotrecase, nella zona periferica della città, dove erano appunto ricoverati nella struttura Covid Hospital.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, la sequenza si è aperta l’8 luglio, quando la figlia è deceduta a causa del virus. Poi, poche ore dopo si è registrato il decesso del padre 89enne. Il 16 luglio perde la vita anche la moglie, di 4 anni più giovane. Un altro figlio della coppia, ricoverato sempre per Covid, non sa della morte di tutti i suoi familiari.

«Inutile girarci intorno – prosegue D’Onofrio – la gente che non si vaccina rischia sulla propria pelle, anche se in molti continuano a non voler capire. L’Inghilterra è un esempio lampante: pur in presenza di più di 50.000 casi al giorno, ad arrivare in ospedale sono solo i non vaccinati».