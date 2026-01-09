PUBBLICITÀ

Jessica Moretti è stata arrestata, ma è stata messa agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La donna, co-proprietaria del “Le Constellation” insieme al marito, non è quindi rimasta libera come inizialmente scritto.

Crans-Montana, arrestata anche Jessica Moretti che fa mea culpa: “Penso sempre alle vittime”

Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito Jacques del bar “Le Constellation” di Crans Montana, ha chiesto «scusa» per la tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 persone e ha detto di «pensare costantemente» alle vittime.

Al termine della sua udienza presso il pubblico ministero di Sion, Jessica Moretti ha detto ai giornalisti che «i miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi» dopo essere rimaste ferite nell’incendio. «È una tragedia inimmaginabile – ha affermato la donna – Non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere. È successo nel nostro locale e voglio scusarmi».