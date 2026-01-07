PUBBLICITÀ
HomeCronacaCrans-Montana, la proprietaria è scappata con la cassa mentre i ragazzini bruciavano...
CronacaCronaca nazionale

Crans-Montana, la proprietaria è scappata con la cassa mentre i ragazzini bruciavano vivi

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
crans montana proprietaria cassa
PUBBLICITÀ

«Siamo vivi, ma è una catastrofe». È il messaggio inviato da Jacques Moretti e dalla moglie Jessica Maric Moretti poche ore dopo l’incendio che, nella notte di Capodanno, ha devastato il locale “Le Constellation” di Crans-Montana, causando 40 morti e 116 feriti. Oggi quelle parole tornano al centro dell’inchiesta: i due proprietari sono indagati per la tragedia.

Ma a pesare in modo particolare sulla posizione di Jessica Maric Moretti è un dettaglio che emerge dalle ricostruzioni: la donna, secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe riuscita a mettersi in salvo portando con sé la cassa del locale, mentre all’interno decine di ragazzi restavano intrappolati tra fiamme e fumo.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto ricostruito, nel momento dell’incendio nel club si trovavano circa 400 giovani, stipati in un ambiente con una sola via di uscita. Jessica era all’interno ed è rimasta ustionata a un braccio. Il marito si trovava in un altro locale. Dentro “Le Constellation” c’erano anche il figlio della donna, capo dello staff, e altri dipendenti: il ragazzo avrebbe tentato disperatamente di sfondare i pannelli in plexiglass che bloccavano la fuga dalla veranda ormai in fiamme.

Mentre all’interno si consumava l’inferno, Jessica sarebbe uscita in strada con la cassa del locale ancora in mano. Una scena che, secondo quanto trapelato, sarebbe stata ripresa da due telecamere di videosorveglianza esterne. Proprio questo comportamento rischia ora di diventare centrale nell’inchiesta: gli inquirenti stanno valutando se configurare anche l’ipotesi di omissione di soccorso.

L’indagine punta a chiarire le responsabilità sulla gestione della sicurezza, sulle vie di fuga e sulle condizioni che hanno trasformato una notte di festa in una strage. Ma l’immagine della proprietaria che si salva portando via l’incasso mentre decine di persone lottano per la vita è destinata a pesare come un macigno sul piano giudiziario e su quello dell’opinione pubblica.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati