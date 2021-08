Mi aveva detto che sarebbe rimasto, le parole di Allegri dopo l'addio di CR7

“Ieri Cristiano mi ha comunicato che non ha più intenzione di giocare nella Juventus. Per questo motivo non sarà convocato per domani”. L’annuncio è arrivato dal tecnico della bianconero Massimiliano Allegri, che ha parlato a margine della conferenza stampa organizzata alla vigilia del match contro l’Empoli. Allegri ha risposto alle parole sull’addio ormai imminente di CR7.

ALLEGRI E LA REAZIONE ALL’ADDIO DI CRISTIANO RONALDO

“Deluso da Ronaldo? No, assolutamente. Cristiano ha fatto una sua scelta. Nella vita le cose passano. Alla Juve sono passati Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon, grandissimi campioni e tantissimi allenatori. È una legge di vita. Resta la Juve che è la cosa più importante e la base solida per i risultati. È stato tre anni e ha dato il suo apporto, ora va via e la vita va avanti“.

“MI HA DETTO CHE SAREBBE RIMASTO”

“Venerdì abbiamo parlato, a Udine gli ho detto della panchina. Mi aveva detto che sarebbe rimasto. Poi il mercato: è cambiata la situazione e bisogna accettarla serenamente. Alla Juve rimane chi ha piacere di rimanere, è molto semplice. Abbiamo il primo obiettivo con la Champions, una squadra con margine di miglioramento. Mancano 3-4 giorni alla fine del mercato. Con la società siamo in linea. Se riusciamo a trovare un giocatore che soddisfa le esigenze e migliora la rosa, bene. Altrimenti restiamo questi. Abbiamo Arthur fuori che sta lavorando, sono soddisfatto però dei ragazzi, la rosa è ottima. Hanno tutti le potenzialità per poter fare una grande stagione“, conclude Allegri.