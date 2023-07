Crollo palazzina a Torre del Greco, estratti vivi 4 dispersi: il bilancio aggiornato

PUBBLICITÀ

Poco dopo le ore 12 un palazzo abitato di tre piani è crollato in corso Umberto 61 a Torre del Greco. Carabinieri della locale compagnia sul posto. Ci sarebbe anche una quarta persona estratta viva: tutte portate in ospedale. Sul posto sono arrivati il Prefetto e il Questore di Napoli.

Fortunatamente non ci sono bambini dispersi e pare – al momento – che non ci siano altri dispersi sotto le macerie. I feriti sono 3 (tra cui una ragazza di 19 anni), più due persone rimaste investite mentre passavano (non sono in gravi condizioni). Le condizioni della giovane di 19 anni non destano preoccupazione.

PUBBLICITÀ

Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. La palazzina si trova in corso Umberto 61, nel pieno centro della cittadina vesuviana, ed era abitata da 5 nuclei familiari. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro attorno alla zona del crollo. La folla che si trova nelle strade ha salutato con un applauso la partenza dell’ambulanza che ha trasportato in ospedale la giovane salvata. A quanto si apprende, abitava nell’edificio con la mamma, che non sarebbe stata in casa al momento del crollo.

BIMBA FERITA PORTATA AL SANTOBONO

Una bambina è rimasta ferita nel crollo del palazzo di tre piani-La bimba stava passeggiando in strada su corso Umberto I insieme a un parente quando è stata investita dalle macerie. Ha riportato ferite non gravi ma è stata comunque trasportata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

“Seguo con apprensione la vicenda del crollo di una palazzina a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e rimango costantemente aggiornata sulle operazioni di ricerca e soccorso. Ringrazio i soccorritori che in queste ore sono impegnati sul posto e rivolgo un pensiero di vicinanza alle persone coinvolte e ai familiari” Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni

IL VIDEO DEL CROLLO A TORRE DEL GRECO