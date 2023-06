Voragine di via Palermo a Villaricca, i residenti: “Da 7 mesi senza un alloggio, vogliamo tornare a casa nostra”

PUBBLICITÀ

Sono passati 7 mesi dall’apertura dell’enorme voragine in via Palermo, a Villaricca. Di lì, una serie di problemi che hanno interessato l’impianto idrico-fognario e che hanno causato, per motivi igienico-sanitari, lo sgombero di ben 30 famiglie che dovettero quindi abbandonare le proprie abitazioni.

Crollo a Villaricca, un tunnel senza fine: i cittadini ancora fuori casa a quasi 8 mesi dall’apertura della voragine

Una situazione che, come raccontato da una residente del posto “sembrava aver visto la luce tra la fine del mese di marzo e l’inizio del mese di aprile, con la fine dei lavori e il riempimento della voragine, ma da allora, a tre mesi dalla fine dei lavori, la strada è ancora chiusa e, da luce in fondo al tunnel, è diventata un labirinto senza fine. Anche ai più pazienti la pazienza è finita, vogliamo tornare nelle nostre case!”.

La protesta dei residenti

Ad oggi sono 30 le famiglie che, come raccontato da un altro residente del posto, risultano ancora sgomberate dalle proprie case, nonostante queste ultime non presentino il minimo cenno di crepa o pericolo alcuno, e costrette ad alloggiare in hotel a proprie spese, con i risparmi che vanno via via esaurendosi, o da amici e parenti. “A tre mesi dall’ultimazione dei lavori, noi siamo ancora fuori casa, abbiamo dei bambini e tra hotel, fitto di monolocali e mutuo, i risparmi sono finiti. E’ una situazione inaccettabile, vogliamo tornare a casa nostra!”, dice Andrea.

Una situazione che sta raggiungendo i limiti del surreale, con famiglie che, a 7 mesi dal crollo, sono ancora costrette a cercare soluzioni di fortuna per andare avanti alla giornata ma che, nonostante tutto, non sono esentate dal pagare fitto, mutuo e IMU. Una situazione che, ci si augura, possa trovare la parola ‘fine’ il prima possibile.