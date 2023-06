Dramma nel Casertano, Pasquale muore dopo l’incidente sul lavoro

PUBBLICITÀ

Pasquale Cosenza è morto dopo il grave incidente sul lavoro avvenuto a Capua. Venerdì scorso l’operaio 38enne è caduto dal tetto di un capannone dove stava lavorando: vittima dell’incidente anche un 41enne V. R. di Macerata Campania. Secondo Casertanews Pasquale viveva insieme alla famiglia a Portico di Caserta, inoltre, era molto conosciuto anche a Macerata Campania. Il 38enne lascia la moglie e una bambina di appena 1 anno.

I carabinieri di Capua stanno indagando sull’accaduto dal giorno dell’incidente. “Vogliamo ricordarti così, con il tuo sorriso e le tue pazzie, vola in alto, sei sempre stato un giocarellone ora insegna gli angeli a giocare”, scrive l’amica Maddalena.

Tragedia nel Casertano, cade dall’impalcatura del cantiere: operaio muore a 62 anni

Ancora una morte bianca, un’ennesima vittima del lavoro, sta volta a Casal di Principe, dove ha perso la vita un operaio di 62 anni, G.D.B.

Da quanto si apprende, l’uomo, residente a Casal di Principe, era intento a lavorare nel cantiere edile quando sarebbe caduto da un’altezza di alcuni metri. Immediato l’allarme lanciato dai suoi colleghi. Sul posto i carabinieri ed un’ambulanza del 118. L’operaio è stato caricato sul mezzo di soccorso e trasportato in ospedale dove purtroppo è giunto in arresto cardio-circolatorio. I medici del pronto soccorso hanno tentato di tutto per salvargli la vita purtroppo senza riuscirci.

I carabinieri della compagnia di Casal di Principe indagano sul caso. Tra le ipotesi al vaglio quella di un malore accusato mentre stava lavorando. Sarebbe questa la causa della caduta, poi risultata fatale. Dalle prime ricostruzioni il 62enne era un esperto manovale, abituato a quel tipo di operazioni. Ipotesi su cui la Procura di Napoli Nord vuole comunque fare chiarezza. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia sul corpo dell’operaio.