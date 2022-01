Blitz in un grande negozio di animali a Napoli, liberati 10 cuccioli dalle gabbie

Blitz in un grande negozio di animali a Napoli, liberati 10 cuccioli: via alle adozioni. Agenti della Polizia Municipale unitamente alle Guardie Zoofile a seguito di una segnalazione pervenuta all’ENPA, interveniva presso un grande negozio di animali nel centro della città. Durante il controllo gli operatori hanno rinvenuto due piccole gabbie per conigli all’interno delle quali erano stipati, in precarie condizioni igieniche, dieci cuccioli la cui età, come stimato in seguito dai medici dell’ASL Veterinaria Napoli 1 Centro, era inferiore ai trenta giorni.

I cagnolini, quattro di razza barboncino toy e sei meticci di un’età compresa tra le tre e le cinque settimane sono stati sequestrati ed affidati ad una struttura individuata dall’Autorità Giudiziaria, specializzata per il recupero di animali in difficoltà, in attesa di essere dati in adozione a soggetti terzi. Il titolare della rivendita di animali ed un collaboratore sono stati denunciati in stato di libertà per maltrattamento di animali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.