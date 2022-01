Iva Zanicchi si confessa: “Mai smettere di fare l’amore, anche ad 80 anni ci vuole fantasia”

“Io e mio marito facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita. A qualunque età”. Parola di Iva Zanicchi, che di anni ne ha 82. La cantante di Ligonchio settimana prossima sarà al Festival di Sanremo con “Io voglio amarti”, una canzone piena di sentimento ma anche di sensualità. E, al “Corriere della sera”, spiega come la sessualità conti: “Ogni donna, a qualunque età – afferma – dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale”.

Iva Zanicchi torna sul luogo del delitto. Nel 2009, in occasione della sua precedente partecipazione al Festival aveva portato una canzone dal testo a dir poco allusivo, “Ti voglio senza amore”, al punto che Roberto Benigni, salito sul palco dopo di lei, aveva giocato e ironizzato non poco sulla sensualità del brano portato dalla cantante. Che non aveva preso bene le parole del comico toscano. A più di 10 anni di distanza Iva torna su quel palco e l’argomento e lo stesso: amore, ma anche sessualità.

D’altro canto per lei il sesso non ha età, è lo dice chiaramente in un’intervista in cui racconta di come l’intimità con il marito Fausto non sia mai venuta meno. Anche perché è una questione di “allenamento”: “Guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più”. Anche se non è più come all’epoca dei 60 (“A 60 facevo le capriole!”), il sesso può essere piacevole lo stesso. Per non diventare come fratello e sorella “bisogna imporsi di fare l’amore – prosegue la Zanicchi -. Casomai ti aiuti un po’ con la fantasia. Io ne ho tantissima…”.