Due cugine morte in un incidente, ferite anche le figlie piccole: il conducente ha tentato la fuga

Viaggiavano su una Fiat Panda quando un uomo, improvvisamente, si è schiantato contro la loro auto e le ha uccise entrambe. Vittime del tragico incidente Sara Rizzotto, 26 anni di Conegliano, e Jessica Fragasso, 20 anni, residente a Mareno di Piave. Entrambe sono decedute sul colpo ieri notte in seguito a un terribile incidente stradale in A28. A bordo dell’auto c’erano anche Sophia e Helena, le due figlie della 26enne: una di due anni e mezzo e l’altra di pochi mesi, una delle due ferita in gravi condizioni.

Il conducente è scappato a piedi

L’incidente era avvenuto sulla A28, tra Villotta e Azzano Decimo. Dopo aver provocato l’incidente, il Land Rover Defender guidato dal bulgaro si è ribaltato. Il conducente è uscito indenne dall’auto ed è scappato nei campi ma è stato individuato alcune ore dopo dalle forze dell’ordine. Come scrive Alberto Comisso per Il Gazzettino, secondo la ricostruzione della polizia il cittadino bulgaro stava percorrendo l’autostrada a forte velocità, quando ha prima urtato una Fiat 500 per poi carambolare colpendo in pieno la Panda su cui viaggiavano le due giovani donne con le rispettive figlie. Immediatamente chiusa l’A28 tra Villotta e Azzano Decimo in direzione di Conegliano, con la circolazione ripristinata solo dopo la mezzanotte, al termine dei rilievi e della rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente.