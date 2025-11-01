Da Mattarella alla Meloni, il cordoglio per Aniello Scarpati: “Profonda tristezza”

PUBBLICITÀ

“Ho appreso la notizia dell’incidente stradale, avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione”. Queste le parole che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto in un messaggio inviato al Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, per ricordare Aniello Scarpati, il poliziotto vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Torre del Greco.

La premier Meloni

“Addolorata per la morte di un poliziotto e il ferimento del collega in un incidente stradale avvenuto questa notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre erano in servizio. Il mio profondo cordoglio va alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore, Aniello Scarpati, insieme alla vicinanza che desidero esprimere all’agente rimasto ferito e a tutta la Polizia di Stato” le parole scritte su Facebook da Giorgia Meloni.

PUBBLICITÀ