Da Secondigliano al tetto del mondo: Gabriele Silvestro è l’Omc Global Artist of the year 2026

PUBBLICITÀ

Da Secondigliano a Parigi, fino alla vetta mondiale della coiffure. È il percorso straordinario di Gabriele Silvestro, il campione napoletano che ha conquistato il prestigioso titolo di OMC Global Artist of the Year 2026 nella categoria Gents, portando il tricolore sul gradino più alto del podio mondiale.

Nella prestigiosa cornice del Paris Expo Porte de Versailles, Gabriele ha trasformato anni di passione, sacrifici e dedizione in una vittoria di assoluto prestigio, conquistando la coppa e consacrando il proprio talento davanti al mondo della coiffure maschile.

PUBBLICITÀ

Dietro questo traguardo c’è anche un percorso di formazione importante, maturato presso la Fontanella Academy, sotto la guida dei trainer Luigi Fontanella e Gennaro Fontanella, figure che hanno accompagnato la sua crescita professionale.

Ma il significato di questa vittoria va ben oltre il titolo conquistato. C’è l’orgoglio di Napoli, c’è la forza delle proprie radici e c’è soprattutto Secondigliano, un territorio che troppo spesso finisce sotto i riflettori per cronache negative e che oggi si prende la scena grazie al talento e all’eccellenza di uno dei suoi figli, capace di conquistare il tetto del mondo.

La storia di Gabriele dimostra che le origini non rappresentano un limite, ma possono trasformarsi in una straordinaria fonte di forza e motivazione. Con impegno, preparazione e determinazione, anche il sogno più ambizioso può diventare realtà.