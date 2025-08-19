Da Vlahovic e Hojlund alla suggestione Vardy: i nomi in casa Napoli per sostituire Lukaku

PUBBLICITÀ

Alla vigilia della sfida con l’Olympiacos, Antonio Conte aveva lanciato un messaggio chiaro: dai senatori, e in particolare da Romelu Lukaku, si aspettava leadership e responsabilità per guidare i nuovi arrivati. L’allenatore contava molto sul belga, reduce da due ritiri estivi affrontati con grande intensità e in una condizione fisica eccellente. Ma il destino ha cambiato i piani: un infortunio pesante rischia di tenerlo lontano dai campi per diversi mesi.

La terapia conservativa non convince e l’ipotesi più probabile è l’intervento chirurgico, con un rientro fissato non prima dell’inizio del 2026. In questo scenario di incertezza, il direttore sportivo Manna ha già iniziato a muoversi per individuare alternative: contatti, sondaggi e prime trattative sono in corso.

PUBBLICITÀ

Tra le suggestioni di mercato è spuntato anche il nome di Jamie Vardy. L’ex bandiera del Leicester, oggi 38enne e svincolato, rappresenta un’opzione affascinante ma complicata. Il Napoli lo osserva, ma al momento la concorrenza è forte: il Celtic è in pole position e deve rinforzarsi in vista dei playoff di Champions, mentre in Premier League sia West Ham che Brentford stanno valutando il suo ingaggio. Non mancano, inoltre, le sirene dalla MLS.

Gli azzurri, però, non si limitano a un solo profilo. In prima fila c’è Rasmus Hojlund, pronto a lasciare il Manchester United: potrebbe arrivare in prestito oneroso da 6 milioni con riscatto tra i 35 e i 40 milioni. Restano vive anche le piste che portano a Breel Embolo, in rottura con il Monaco, e a conoscitori della Serie A come Nikola Krstovic. Obiettivo anche Dusan Vlahovic, ma per l’ingaggio pesante l’operazione appare difficile.

Più concreta, invece, la pista Andrea Pinamonti: il Sassuolo potrebbe cederlo a titolo definitivo per circa 20 milioni. La formula del prestito, preferita dal Napoli, sembra invece difficile da ottenere. Conte e Manna valutano, consapevoli che il mercato dovrà offrire al più presto una soluzione per colmare l’assenza pesante di Lukaku.