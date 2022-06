Dal finto rapimento all’omicidio, la terribile tragedia della piccola Elena. La mamma è crollata in lacrime durante l’interrogatorio

La piccola Elena è morta, probabilmente è stata uccisa, non è stata rapita. Il cadavere è stato fatto ritrovare dalla mamma il corpo della bambina. È stata trovata morta Elena, la bambina che sarebbe stata rapita lunedì nel catanese. Il corpo della piccola, che la madre ha raccontato essere stata portata via da un commando di uomini armati, è stato scoperto a ventiquattr’ore dal presunto sequestro. La donna aveva denunciato il sequestro ai carabinieri di Mascalucia. Aveva raccontato che tre persone incappucciate l’avevano prelevata nel primo pomeriggio a Tremestieri etneo. Ma si trattava di una bugia. Una notte di ricerche e interrogatori di parenti e conoscenti in caserma non ha dato esito fino al ritrovamento.

La bambina avrebbe compiuto 5 anni a luglio. In tarda serata le autorità avevano diffuso due foto: in una, scattata proprio lunedì, la bambina indossa pantaloncini corti di colore giallo e una maglietta gialla a maniche corte. In un’altra foto, che circolava già sui social e sembra recare la data di una chat dell’8 maggio, la bambina indossa una tuta blu.

La donna, secondo quanto riporta Repubblica, è scoppiata in lacrime durante il sopralluogo nella casa di Mascalucia doveva viveva con la piccola. In mattinata la Scientifica era entrata nella villetta per effettuare dei rilievi. La donna era poi uscita attorno alle 11 dall’abitazione, con la sua auto, accompagnata dai carabinieri.

Lunedì pomeriggio, la donna aveva denunciato che la figlia era stata “sequestrata” da “tre uomini incappucciati” e “armati” mentre era in auto con lei, che l’aveva da poco prelevata dall’asilo. Gli investigatori avevano subito parlato di un sequestro “anomalo” e la procura aveva escluso che Elena fosse stata prelevata con il fine di chiedere un riscatto.