Ancora disservizi della trasmissione in streaming su DAZN anche durante il match tra Sampdoria e Napoli. Tantissimi utenti che si sono abbonati alla piattaforma streaming sono furiosi per il disservizio. La stessa piattaforma, tramite l’account ufficiale, ha chiesto scusa agli utenti per i problemi sull’app e promesso a tutti gli utenti coinvolti che saranno ricontattati per rivevere un indennizzo.

Non c’è pace per DAZN, i problemi continuano. Dopo cinque giornate di campionato, la situazione non sembrerebbe essere migliorata. Anzi, il servizio sembra peggiorare di settimana in settimana. Il 23 settembre l’app ha fatto infuriare i tifosi di tutta Italia. A pochi minuti dal fischio d’inizio delle due gare delle 18.30, Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, l’app è andata in crash.

Errore 10-000-000. Questa la scritta apparsa sui dispositivi di tutti i tifosi collegati con ansia per poter vedere il match della propria squadra del cuore. Una disdetta per tantissimi appassionati, che stavolta non ce l’hanno fatta e hanno chiesto alle squadre di Serie A di prendere seri provvedimenti.