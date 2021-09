Siamo ancora a settembre ma a Napoli, evidentemente, si comincia già a respirare l’aria natalizia. In giro per la città infatti, in questi giorni sono spuntate le prime installazioni luminoste, tipiche del periodo natalizio.

In tantissimi sui social hanno postato le foto degli operai intenti a montare le luminarie in giro per i quartieri. Ci ha pensato la Camera di Commercio ad accendere le vie del capoluogo partenopeo, per un progetto dal costo complessivo di circa 2,2 milioni di euro.

Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, ha spiegato – come riporta Vesuviolive – il perché le luminarie verranno installate così presto: “Le luci di via Duomo sono solo il primo passo verso il grande progetto di illuminazione dell’intera città, in occasione delle festività natalizie. Siamo già all’opera in numerosi quartieri perché per montare le strutture che consentiranno di illuminare, fin dai primi giorni di novembre, oltre 130 chilometri di piazze e strade, occorrono i necessari tempi tecnici. Dalla periferia al centro, daremo a Napoli la possibilità di farsi trovare illuminata a festa ai turisti che ci auguriamo vorranno trascorrere nella nostra città il Natale e la fine dell’anno“.