Stasera si è verificato un incidente mortale in via Aldo Moro a Mugnano. Nel tragico scontro tra un’auto e un motorino è deceduto Giuseppe Caianiello. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza, questi ultimi hanno tentato di soccorrere il 46enne che era alla guida del motoveicolo.

Le forze dell’ordine ricostruiranno la vicenda relativa al tragico sinistro avvenuto nei pressi della sede Asl di Mugnano-Melito. Giuseppe era molto conosciuto in città, infatti, in tanti stanno lasciando messaggi di cordoglio sui social. “Cià staffò, ci rivedremo prima o poi, e continuerai a farci divertire come solo tu sapevi fare. Riposa in pace amico mio, che la terra ti sia lieve. Te vogl bene Pinù“, scrive Gabriele sulla pagina di Giuseppe . Il 46enne lascia la moglie e figli.